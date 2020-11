Convidado da mais recente edição do podcast Posto Emissor, Nuno Markl falou em pormenor da forma como as canções marcaram - e continuam a marcar - as fases importantes da sua vida.

Há um tema, em particular, a que o radialista e humorista atribui uma descoberta de maturidade.

"Tive um baque. Um dos meus contactos com a ideia de mortalidade é capaz de ter sido com uma canção que adoro e adorei logo nessa altura, embora enquanto miúdo me fizesse triste. Foi uma perda de virgindade mental, de perceber que a vida não era só a Abelha Maia e Vicky, o Viking. Se calhar vamos todos patinar”.

Saiba qual a canção que mudou a vida de Nuno Markl e ouça-o a falar sobre a sua importância a partir dos 6 minutos e 30 segundos: