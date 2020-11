O vocalista Samuel T. Herring, dos Future Islands, deu uma entrevista ao podcast "Going There With Dr. Mike", do Consequence of Sound, onde falou abertamente da sua depressão e toxicodependência.

Herring admitiu ter caído numa "perigosa" espiral, que o levou a ter pensamentos suicidas e a viciar-se em cocaína. O músico passou, também, a isolar-se mais, o que contribuiu para a sua depressão.

Herring afirma ainda ter descido "às profundezas" do seu espírito, o que lhe permitiu aceitar os seus próprios sentimentos negativos, e ajudá-lo a voltar a ligar-se às pessoas. O frontman dos Future Islands garantiu estar a recuperar-se.