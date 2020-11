Morreu esta segunda-feira o produtor de música eletrónica norte-americano i_o, conhecido por colaborar com Grimes no tema 'Violence' e por editar em nome próprio pela editora de Deadmau5, a Mau5trap. O músico, cujo verdadeiro nome era Garrett Falls Lockhart, tinha 30 anos e a causa da morte ainda não foi divulgada.

O anúncio da morte de i_o foi feito na sua conta oficial de Twitter, onde se pode ler: "o mundo perdeu uma alma linda na segunda-feira. O seu espírito extremamente talentoso ensinou-nos que mesmo quando nada importa ainda podemos avançar com amor. A verdade e a alma do Garrett continuarão vivas na música que ele partilhou".

"Vou sentir a tua falta, meu amigo. Foi um verdadeiro prazer trabalhar contigo e ver-te ser bem sucedido", escreveu no Twitter Deadmau5, "que encontres paz e que a tua música viva eternamente".

Apesar de se ter tornado mais conhecido depois da colaboração com Grimes, i_o tinha uma carreira prolífica em nome próprio, tendo editado uma série de EPs nos últimos anos. O mais recente single 'Castles in the Sky', que foi editado este, pode ser escutado abaixo.