Há muito que Nuno Markl desejava ver os Duran Duran ao vivo. Em 2005, pôde concretizar esse desejo, no Coliseu de Lisboa. Mas, durante uma das canções mais aguardadas - 'Save a Prayer' - algo como correu mal, como contou no Posto Emissor desta semana.

"Atravessei um pequeno inferno no momento em que, no Coliseu dos Recreios, os Duran Duran cantaram o 'Save a Prayer'. Lembro-me que estava encantado a vê-los cantar aquilo, agarrado ao corrimão lateral do coliseu, quando de repente um namorado pega na namorada e senta-a no corrimão, não reparando que está a sentá-la em cima da minha mão. Entretanto começam aos berros", recorda.

Saiba como acabou este episódio 'traumatizante', pelos 22 minutos.