Pela primeira vez na história, não há nenhum artista masculino nomeado para um prémio Grammy na categoria de Melhor Performance Rock.

Esta categoria foi criada em 2012 e tem sido dominada por homens - só Brittany Howard quebrou a monotonia, em 2016, com os "seus" Alabama Shakes.

A cantora terá uma oportunidade de repetir a façanha em 2021, já que foi nomeada pela sua performance em 'Stay High'. Na disputa estão também Fiona Apple (com 'Shameika'), Big Thief ('Not'), Phoebe Bridgers ('Kyoto'), Haim ('The Steps') e Grace Potter ('Daylight').

A 63ª cerimónia de entrega dos Prémios Grammy irá realizar-se no dia 21 de janeiro, no Staples Center, em Los Angeles.