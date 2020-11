O festival Mad Cool, que se realiza nos mesmos dias que o NOS Alive, habitualmente partilhando com o evento português vários nomes, anunciou mais artistas para a sua edição de 2021.

Neste lote de novas confirmações estão os Kings of Leon, Kali Uchis, Anderson .Paak and the Free Nationals e Phoebe Bridgers, que se encontra nomeada para vários Grammys, e também Cardi B, que já tem presença marcada num outro festival português: o Rolling Loud, que se realiza nos mesmos dias que o NOS Alive, em Portimão, no Algarve.

O Mad Cool anunciou aindaThe War on Drugs e Haim, ambos já confirmados no NOS Alive 2021.

Os novos nomes juntam-se assim, no cartaz do festival de Madrid, aos já confirmados Red Hot Chili Peppers (também anunciados para o NOS Alive), Foals, The Killers, Twenty One Pilots, Deftones ou Royal Blood.

Este é o cartaz do NOS Alive conhecido até ao momento:



NOS Alive

Passeio Marítimo de Algés

De 7 a 10 de julho



7 de julho

Black Pumas

Fontaines D.C.



8 de julho

Red Hot Chili Peppers

Alt-J

The War on Drugs

Nothing But Thieves

Seasick Steve

The Lumineers



9 de julho

Angel Olsen

Moses Sumney

Hobo Johnson and the Lovemakers

Sea Girls

Tom Misch



10 de julho

Da Weasel

Alec Benjamin

Two Door Cinema Club

Haim

Caribou

Parcels

The Strokes

Faith No More

La Roux

Manel Cruz