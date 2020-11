O rapper DaBaby é a mais recente confirmação para o cartaz do festival Super Bock Super Rock, cuja 26ª edição se realiza de 15 a 17 de julho na Herdade do Cabeço da Flauta, no Meco.

DaBaby, um dos rappers mais aclamados da nova vaga do hip-hop, trará consigo os temas dos três álbuns que editou no espaço de dois anos: "Baby On Baby" e "Kirk", ambos de 2019, e "Blame It On Baby", de 2020.

DaBaby irá atuar no dia 16 de julho, no Palco Super Bock, juntando-se assim aos anteriormente confirmados Brockhampton, Hot Chip e Slow J. Do cartaz do SBSR fazem ainda parte nomes como A$AP Rocky ou Foals.

Os bilhetes encontram-se à venda nos locais habituais, a preços que vão dos 55 euros (diário) aos 110 euros (passe).