Billy Corgan, dos Smashing Pumpkins, aproveitou uma entrevista ao Los Angeles Times para deixar algumas alfinetadas a Courtney Love, viúva de Kurt Cobain, com quem sempre manteve uma relação pouco pacífica apesar de terem colaborado um com o outro em músicas para as Hole, banda de Love.

"A Courtney uma vez disse 'ele deixou de escrever êxitos quanto parou de escrever sobre mim', o que, claro, não é verdade", diz o músico norte-americano, "mas eu gosto de dizer às pessoas que ela deixou de ter êxitos quando eu deixei de lhos dar".

Contudo, Corgan diz que se mantém amigo de Love e que continuam a ter contacto um com o outro apesar de a artista se ter mudado para o Reino Unido. "Penso que chega um momento na tua vida em que pensas que só há algumas poucas pessoas que importam. A Courtney, e a Frances [Bean Cobain] são importantes para mim".

"Eu disse coisas estúpidas, ela disse coisas estúpidas, mas falamos de vez em quando e é tudo totalmente lúcido", acrescenta, "é uma alegria celebrar isso. Conseguimos ultrapassar tudo e claro que ficam alguns destroços pelo caminho... mas o que há entre nós é uma espécie de laço de família".