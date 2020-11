Depois de a cantora australiana Sia anunciar ter realizado um filme sobre uma jovem autista, as críticas sucederam-se. Indignados com o facto de para o papel da protagonista ter sido escolhida Maddie Ziegler, habitual colaboradora de Sia, que não é autista, muitos dos críticos do filme querem agora que ele seja cancelado.

"Como pessoa autista, peço que este filme seja cancelado", escreveu a autora da petição, Hannah Marshall. "É extremamente ofensivo para mim e para outras pessoas autistas. A Sia não mostrou qualquer arrependimento pela forma incorreta e insultuosa como o filme retrata a comunidade".

"O filme não vai ter um grande impacto na história. Cancelá-lo servirá para manifestar que a intolerância da neurodivergência é inaceitável na sociedade de hoje. A Sia e os seus colaboradores têm outras formas de se financiar, vão sobreviver mesmo que não ganhem dinheiro com este filme".

Os signatários da petição insurgem-se contra o facto de "Music" ser protagonizado por uma atriz que não é autista, bem como contra os estereótipos que acusam o filme de promover.

A estreia de "Music" está prevista para fevereiro de 2021.