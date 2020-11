'Amar Pelos Dois', a canção que em 2017 deu a Portugal a sua primeira vitória no Festival Eurovisão da Canção, está na corrida aos Grammys.

Escrita por Luísa Sobral e cantada pelo seu irmão, Salvador Sobral, 'Amar Pelos Dois' integra a banda-sonora do filme "Festival Eurovisão da Canção: A História dos Fire Saga", que teve estreia em junho, na Netflix.

A banda-sonora do filme está nomeada na categoria de Melhor Música para Media Visual, ao lado das bandas-sonoras de "A Beautiful Day in the Neighborhood", "Bill & Ted Face the Music", "Frozen 2" e "Jojo Rabbit".

Além de ceder a canção à banda-sonora do filme, Salvador Sobral participou no mesmo, como contou no Posto Emissor, podcast semanal da BLITZ, há alguns meses. Pode ouvir as suas histórias sobre as filmagens pelos 20 minutos.