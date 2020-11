Kim Kardashian partilhou um poema que recebeu de Kanye West em 2010, aquando do seu 30º aniversário, e que está a deixar os seguidores muito confusos, especialmente porque o casal ainda nem sequer namorava.

No cartão de aniversário, que incluía também um desenho, o rapper escreveu coisas como "És o meu diabo. És o meu anjo. És o meu paraíso. És o meu inferno" bem como coisas pouco animadoras como "És a minha prisão. És as minhas mentiras".

O poema foi entretanto transformado na canção 'Lost in The World', uma parceria com Bon Iver incluída no álbum de 2010 "My Beautiful Dark Twisted Fantasy".

O rapper e a estrela de reality shows só começariam a namorar em 2012 e casariam em 2014, depois de Kardashian se divorciar de Kris Humphries, com quem foi casada entre 2011 e 2013. West namorou com a modelo Amber Rose entre 2008 e o verão de 2010.

"Para aqueles que não conhecem a história de 'Lost in The World'...", escreve Kardashian no Twitter, "o Kanye não conseguia terminar a letra mas depois lembrou-se que a tinha num poema que tinha escrito no cartão de aniversário que me deu quando fiz 30 anos. Pegou no poema que me escreveu e fez a canção. Eu guardo tudo!".