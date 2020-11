"O Gambito de Dama" ("The Queen's Gambit, no original inglês) é já a minissérie mais vista de sempre na Netflix.

De acordo com o "The Hollywood Reporter", a série, composta por sete episódios, foi vista por mais de 62 milhões de pessoas ao longo das quatro semanas em que tem estado disponível na plataforma de streaming.

"O Gambito de Dama" é, ainda, a série mais vista em 63 países, como os Estados Unidos, a Rússia ou Israel.

Em declarações ao "The Hollywood Reporter", o co-criador da série, Scott Frank, disse-se "encantado" com a resposta do público. "Vai para além do que qualquer um de nós imaginou", afirmou.

"O Gambito de Dama", protagonizado por Anya Tayloy-Joy, conta a história de uma jovem órfã que, nos anos 50 e 60, se torna na melhor jogadora de xadrez do mundo.