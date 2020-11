A jovem prodígio Nandi Bushell congratulou-se pela sua vitória na "batalha" que a opôs a Dave Grohl, líder dos Foo Fighters.

Após Grohl se ter declarado como derrotado, durante uma entrevista com o comediante Stephen Colbert, Nandi vestiu-se a rigor e dirigiu-se ao músico desta forma: "declarastes-vos derrotado a meus pés. Os deuses rock do passado vêem-vos partir em retirada".

"A vossa lenda ecoará no tempo, mas perdestes para uma miúda de 1 metro e 14", continuou.

No Twitter, a jovem deixou ainda um aviso: as suas aventuras com Grohl não terminaram. "A alegria e a felicidade que a nossa batalha trouxe só será amplificada quando compusermos a melhor canção rock de sempre", afirmou.

Veja aqui: