Já são conhecidos vários dos nomeados da próxima edição dos Grammys, cuja cerimónia acontece a 21 de janeiro de 2021.

Fiona Apple, Phoebe Bridgers, Brittany Howard (a vocalista dos Alabama Shakes), Tame Impala e Big Thief (liderados por Adrianne Lenker) são alguns dos artistas com mais nomeações.

Veja aqui a lista das principais nomeações anunciadas até ao momento:



Gravação do Ano

Beyoncé - Black Parade

Black Pumas - Colors

DaBaby Featuring Roddy Ricch - Rockstar

Doja Cat - Say So

Billie Eilish - Everything I Wanted

Dua Lipa - Don’t Start Now

Post Malone - Circles

Megan Thee Stallion Featuring Beyoncé - Savage

Melhor Performance Rock

Fiona Apple - Shameika

Big Thief - Not

Phoebe Bridgers - Kyoto

Haim - The Steps

Brittany Howard - Stay High

Grace Potter - Daylight

Melhor Performance Metal

Body Count - Bum-Rush

Code Orange - Underneath

In the Moment - The In-Between

Poppy - Bloodmoney

Power Trip - Executioner’s Tax (Swing of the Axe) - Live

Melhor Canção Rock

Phoebe Bridgers - Kyoto

Tame Impala - Lost in Yesterday

Big Thief - Not

Fiona Apple - Shameika

Brittany Howard - Stay High

Melhor Álbum Rock

Fontaines D.C. - A Hero’s Death

Michael Kiwanuka - Kiwanuka

Grace Potter - Daylight

Sturgill Simpson - Sound and Fury

The Strokes - The New Abnormal

Melhor Álbum de Música Alternativa

Fiona Apple - Fetch the Bolt Cutters

Beck - Hyperspace

Phoebe Bridgers - Punisher

Brittany Howard - Jaime

Tame Impala - The Slow Rush

As restantes nomeações, incluindo as das principais categorias, serão conhecidas ao longo desta terça-feira.