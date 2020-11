Os Foo Fighters partilharam um novo e curto documentário, para assinalar o 25º aniversário da banda.

Intitulado "Times Like Those" (inspirado na canção 'Times Like These'), o documentário conta com fotografias antigas do grupo, bem como outras curiosidades.

Numa espécie de roast a si próprios, os Foo Fighters aparecem refastelados e munidos de pipocas, comentando "as más decisões ao nível da moda, os pêlos faciais questionáveis e a respeitável coleção de guitarras" que os caracteriza.

Há histórias de "diarreias violentas" sofridas por Grohl, churrascos e, claro, da amizade que une todos os elementos da banda. Veja aqui "Times Like Those":