Lançado em 1981, "Greatest Hits", o primeiro best of dos Queen, finalmente entrou no top 10 do top norte-americano.

A razão para esta proeza foi a reedição desta mesma coletânea em vinil, disponível em duas versões, com cores diferentes.

Apesar de nunca ter chegado, até agora, ao top 10 dos Estados Unidos, "Greatest Hits" arrecadou o galardão de nónupla platina, correspondente a nove milhões de discos vendidos, estando assim 'apenas' a um milhão do estatuto de disco de diamante.

Lançado em outubro de 1981, "Greatest Hits" é um disco duplo, com 'Bohemian Rhapsody', 'Don't Stop Me Now' 'We Will Rock You', 'We Are The Champions', 'Somebody To Love' ou 'Crazy Little Thing Called Love' no seu alinhamento.