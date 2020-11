Os Radiohead partilharam um novo comunicado relativo à morte de Scott Johnson, técnico de bateria do grupo, que morreu em 2012 quando parte do palco montado no Downsview Park, em Toronto, cedeu antes de um concerto.

O caso seguiu para tribunal, com o engenheiro Domenic Cugliari, responsável pela montagem do palco, a admitir a sua responsabilidade no incidente, que provocou outros três feridos.

"Esta admissão [de responsabilidades] vem oito anos atrasada", escrevem os Radiohead. "Se as provas agora aceites pelo Sr. Cugliari tivessem sido apresentadas contra si no processo original, e também contra a Live Nation e a Optex Staging, isto teria sido feito num dia".

"O Sr. Cugliari está, agora, reformado e aparentemente não sofrerá qualquer recriminação legal. É um dia triste. Os nossos pensamentos estão com os pais do Scott, a sua família, os seus amigos e a nossa equipa", concluem.