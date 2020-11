Blixa Bargeld, músico dos Einstüzende Neubauten, partilhou no seu Instagram um petisco bem português: amêijoas à Bulhão Pato.

Esta não é a primeira vez que o alemão, que vive no sul de Portugal, mostra aos seus seguidores as iguarias por si confecionadas: feijoada de polvo foi outro dos pratos que fotografou e publicou na sua conta do Instagram, criada no passado mês de setembro, dia em que, como confessou o ex-Bad Seeds, "devia estar a dar um concerto em Paris".

Uma foto da sua filha a banhar-se no oceano Atlântico e de um peixe fresco, que "precisa apenas de limão e bom azeite", são outros dos posts de Blixa Bargeld no Instagram até agora.