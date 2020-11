Convidado do mais recente Posto Emissor, Nuno Markl falou, no podcast semanal da BLITZ, do sucesso de 'Como é que o Bicho Mexe', os diretos no Instagram de Bruno Nogueira que, durante a primeira vaga da pandemia, se tornaram um fenómeno de popularidade (e agora estão de volta).

"Quando se começou a fazer o 'Como é que o Bicho Mexe', não houve nada planeado", garante o humorista e radialista. "Rio-me quando leio artigos a analisar o marketing [da ideia]. Aquilo é uma jam session, misto de disparate e confessional. E o Bruno Nogueira fê-lo só porque estava a precisar de falar com pessoas. Todos fizemos daquilo uma espécie de terapia".

Ouça a resposta completa, na qual Nuno Markl explica a "aura de inovador" de Bruno Nogueira, pelos 54m 30s.