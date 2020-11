Lorde deu uma entrevista à revista norte-americana "Interview", onde explicou o porquê de ter praticamente abandonado as redes sociais.

A sua conta no Instagram tem apenas três publicações, a do Twitter apenas duas, e no Facebook Lorde não publica nada de novo desde abril de 2018.

"Para além de sentir que estava a perder o meu livre-arbítrio, sentia um enorme stress por aquilo que está a acontecer ao planeta, por causa do racismo sistémico e da brutalidade policial neste país", explicou.

A cantora quebrou apenas o silêncio em outubro, com uma publicação nas stories do Instagram onde instava os cidadãos neozelandeses a votar nas eleições legislativas.