O saxofonista Kenny G juntou-se a The Weeknd, para uma performance especial na edição deste ano dos American Music Awards.

Os dois interpretaram a remistura de 'In Your Eyes', tema retirado a "After Hours", o novo álbum do artista canadiano, e ainda 'Save Your Tears'.

A performance foi gravada nas ruas de Los Angeles, sob uma explosão de fogos de artifício. Veja aqui: