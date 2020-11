Dave Grohl garantiu que os Them Crooked Vultures, supergrupo que o juntou a Josh Homme dos Queens of the Stone Age e a John Paul Jones dos Led Zeppelin, vão voltar a juntar-se. Em entrevista ao jornal The Australian, o músico norte-americano disse: "falamos sobre isso a toda a hora. Infelizmente, todos temos outros trabalhos".

"É só uma questão de tempo. Sabemos que vamos juntar-nos novamente", acrescenta, "não sei como nem quando nem onde, mas sabemos que voltaremos a fazê-lo". Recorde-se que os Them Crooked Vultures nasceram em 2009 com um álbum homónimo, que incluía temas como 'New Fang' ou 'Mind Eraser, No Chaser', estando parados desde 2010.

Grohl diz que mantém uma relação próxima com Homme, e que falou com ele sobre a banda recentemente. "Os Them Crooked Vultures são o sonho de qualquer baterista, porque tocas com o melhor baixista da história do rock e com o Josh Homme, que é um furacão".

"Quando nos reunimos para uma jam session, basta um minuto e meio para criar algo bom. O John Paul Jones é um baixista tão fantástico que cria logo uma ligação contigo, com o teu groove e o teu sentimento", diz ainda Grohl, "e trabalhar com o Josh é empolgante. Somos como irmãos. Conhecemo-nos há quase 30 anos, portanto temos uma relação ótima tanto em palco como fora dele".