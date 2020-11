Os Suspect208, banda composta pelos filhos de Scott Weiland (falecido líder dos Stone Temple Pilots), Robert Trujillo (dos Metallica) e Slash (dos Guns N' Roses), estão a ser comparados aos Velvet Revolver, banda que entre 2002 e 2008 juntou Weiland e Slash a Matt Sorum, Duff McKagan e Dave Kushner.

"Não tento fazer isso de forma intencional", confessou Noah Weiland, filho de Scott, em entrevista ao podcast Appetite for Distortion, "não escrevo canções, são simplesmente ideias que me surgem no momento. Ouço um instrumental por 30 segundo a um minuto, paro, coloco a minha parte instantaneamente e começo a gravar sozinho. À medida que vou avançado, vão-me surgindo coisas diferente".

Além de Noah, integram os Suspect208 Tye Trujillo (filho de Trujillo), London Hudson (filho de Slash) e Niko Tsagnaris. Foi o single de estreia, 'Long Awaited', que levou às comparações, mas Noah garante que a sua voz não é apenas o que se ouve nessa canção.

"Foi aquilo que me saiu, de ouvido. Não estava a tentar soar a nada", acrescenta o músico, "a minha voz podia soar completamente diferente, algo que acontece na maioria das outras canções. Essa canção só mostra uma pequena parte da minha voz". Ouça 'Long Awaited'.