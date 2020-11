A longa espera pelos Pearl Jam foi compensada por uma data dupla: a 24 e 25 de novembro de 1996, no Pavilhão Dramático de Cascais. A emoção foi gigante, tal como assinalado nas reportagens que, na altura, o jornal BLITZ e a restante imprensa nacional publicaram.

No final da 'setlist' normal, antes do regresso ao palco para o encore, a banda de Seattle tocava por esses dias 'Alive'. É este momento que recordamos, 24 anos depois: público e banda em sintonia, o poder do rock a manifestar-se vividamente nestas imagens registadas 'à socapa'.