Vários músicos brasileiros apelaram a um boicote à cadeia de supermercados Carrefour, após um homem negro ter sido assassinado por seguranças de um dos estabelecimentos.

João Freitas, de 40 anos, foi brutalmente espancado por dois seguranças do Carrefour de Porto Alegre, capital do estado brasileiro do Rio Grande do Sul, na passada quinta-feira.

O incidente, captado em vídeo, tornou-se viral nas redes sociais e gerou uma onda de protestos contra a cadeia de supermercados, que já no passado havia sido acusada de racismo.

Entre os músicos que apelaram a um boicote estão nomes como Emicida, Mano Brown ou João Gordo, vocalista da banda punk Ratos de Porão, aqui citados pelo blogue "Tenho Mais Discos que Amigos":