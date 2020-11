Brian "Head" Welch deu uma entrevista ao podcast "The Earache", onde falou sobre a sua decisão de incluir uma versão de um tema de Justin Bieber e DJ Snake no novo álbum dos Love & Death, projeto musical que mantém paralelo aos Korn.

O músico admitiu que provavelmente receberá algumas críticas negativas pela escolha, mas não escondeu o seu amor por 'Let Me Love You', o tema em questão. "Sempre gostei dela", disse.

"Eu queria a 100% fazer uma versão desta canção. Foi divertido tocá-la e gravá-la. No último álbum fizemos uma versão da 'Whip It' dos Devo, e queríamos incluir outra versão neste disco. Fizemos uma do Post Malone, mas acho que não a acabámos. A do Bieber parecia mais divertida".

Na génese desta versão esteve, segundo Welch, a ideia de "pegar numa canção pop e esmagá-la". "Soa-nos mais divertido, só isso. Provavelmente vamos ter reações díspares mas adorámos tocá-la".