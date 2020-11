Um ano depois de uma muito aguardada reunião, os Faith No More conquistaram o público do dia de arranque da edição de 2010 do festival Optimus Alive (hoje NOS Alive) com um concerto inspirado e explosivo.

Mike Patton e companhia passaram em revista os grandes clássicos - de 'Ashes to Ashes' a 'Midlife Crisis' -, apresentaram versões de 'Midnight Cowboy' (de John Barry), 'Ben' (de Michael Jackson) e, claro, 'Easy' (dos Commodores) e aventuraram-se numa adaptação portuguesa de 'Evidence'.

Entre crowdsurfing, provocações a Cristiano Ronaldo e um quase engolir de microfone, a banda assinou, como escreveu a BLITZ na época, "um concerto que não é só música, antes sátira, encontro amoroso, provocação ríspida e prova de esforço físico".

Alinhamento

Midnight Cowboy (John Barry)

From Out of Nowhere

Be Aggressive

The Real Thing

Evidence

As the Worm Turns

Last Cup of Sorrow

Cuckoo for Caca

Easy (Commodores)

Midlife Crisis

The Gentle Art of Making Enemies

Ashes to Ashes

Ben (Michael Jackson)

King for a Day

Epic

Just a Man

Stripsearch (com Chariots of Fire)

Surprise! You're Dead!

Caralho Voador