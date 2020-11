A Loudwire elaborou uma lista com 13 das canções mais "tristes" do rock e do metal - nas suas próprias palavras, aquelas que "definitivamente, nos fizeram chorar".

Da lista fazem parte temas de artistas como os Metallica, System of a Down ou Type O Negative, com os Pantera e os Linkin Park a darem também uma perninha. Confira aqui a lista (sem qualquer ordem definida):

Metallica - 'Fade to Black'

Architects - 'Hereafter'

Pantera - 'Cemetery Gates'

Every Time I Die - 'Petal'

Type O Negative - 'Bloody Kisses (A Death in the Family)'

Linkin Park - 'In the End'

Bring Me the Horizon - 'Suicide Season'

Beartooth - 'Sick and DIsgusting'

Mastodon - 'Oblivion'

Megadeth - 'In My Darkest Hour'

Counterparts - 'Bouquet'

Knocked Loose - 'All My Friends'

System of a Down - 'Aerials'