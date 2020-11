“Por agora vamos ouvir os Ornatos Violeta, com Victor Espadinha, a interpretar um dos meus temas favoritos, saído há muito pouco tempo, que se chama 'Ouvi Dizer'”. A introdução é de Herman José e logo, em direto e a tocar ao vivo, a banda dá início a uma performance de rara intensidade na televisão.

Aconteceu a 13 de fevereiro de 2000, o programa era o 'talk show' "Herman SIC" e a banda do Porto vinha mostrando o ainda fresco "O Monstro Precisa de Amigos", saído em novembro do ano anterior, onde 'Ouvi Dizer' pontificava. Victor Espadinha, o cantor de charme convidado para este single extraído do álbum (hoje clássico) de 1999, junta-se primeiro no repisar de alguns versos e, tal como no original, dedica-se à récita final, que começa com "A cidade está deserta / E alguém escreveu o teu nome / Em toda a parte".

"Jovem, parabéns", atira Herman no final a um efetivamente jovem Manel Cruz, então com 26 anos.