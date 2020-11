Os Smashing Pumpkins partilharam dois temas novos, 'Purple Blood' e 'Dulcet in E'.

Estes dois temas fazem parte do novo disco do grupo, "Cyr", que será editado na próxima sexta-feira.

'Purple Blood' e 'Dulcet in E' sucedem-se às oito canções anteriormente apresentadas pelos Smashing Pumpkins (‘Ramona’, Wyttch’, ‘Anno Satana’, 'Birch Grove’, ‘Confessions Of A Dopamine Addict’, ‘Wrath’, ‘Cyr’ e ‘The Colour Of Love’), que farão de "Cyr" um álbum duplo.

O sucessor de "Shiny and Oh So Bright, Vol. 1 / LP: No Past. No Future. No Sun.", de 2018, será o 11º álbum de estúdio da banda de Billy Corgan e foi produzido pelo próprio.

Ouça aqui 'Purple Blood' e 'Dulcet in E':