O novo álbum dos AC/DC, "Power Up", tem merecido rasgados elogios por parte da crítica e dos fãs.

Entre eles está Slash, que em declarações ao website Consequence of Sound descreveu o disco como sendo "do caraças".

O guitarrista nunca escondeu o seu amor pelos AC/DC, tendo-se referido à banda australiana, no passado, como a sua maior influência.

"Tenho uma longa história com os AC/DC, e depois o Axl cantou com eles, pelo que me voltei a dar com a banda durante esse período", disse.

Slash abordou, ainda, a morte de Malcolm Young, guitarrista e co-fundador do grupo. "Uma tragédia. O facto de o Angus e os outros terem sobrevivido a isso e continuado, na onda daquilo que o Malcolm provavelmente teria feito, foi incrível", contou.

"São um exemplo de longevidade, de tenacidade, de perseverança, de talento, e daquilo que é o rock n' roll".

"O álbum é verdadeiramente inspirado. Andei a ouvi-lo no carro ao longo dos últimos dias e provavelmente vai ficar lá durante algum tempo. Mal posso esperar que acabe isto do vírus para os podermos apanhar em digressão", rematou.