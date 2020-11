Miley Cyrus tinha prometido e cumpriu: chegou esta sexta-feira o vídeo de 'Prisoner', a sua colaboração com Dua Lipa. A canção integrará o novo álbum da ex-Hannah Montana, "Plastic Hearts", que tem edição agendada para o dia 27 de novembro.

No vídeo com estética glam rock, dedicado de forma pouco elogiosa a todos os ex-namorados/as de Cyrus, as duas cantoras exploram uma relação bastante íntima num camião e, depois, em palco. Há sangue falso, erotismo e guitarras estraçalhadas.

"Plastic Hearts" sucede a "Younger Now", de 2017, e além da colaboração com Dua Lipa, inclui duetos com Billy Idol e Joan Jett, bem como o primeiro single, 'Midnight Sky'.