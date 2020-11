Billie Eilish recordou o pesadelo que a levou a escrever 'Everything I Wanted', um dos seus maiores sucessos. A artista confessou que, no sonho, se suicidava e depois acompanhava tudo o que se passava com os seus amigos e familiares.

"Todo o sonho era sobre eu a observar o que se passava depois de eu morrer", começou por dizer a artista norte-americana em entrevista ao podcast Song Exploder, "estava ali e conseguia ver tudo o que se passava".

Eilish admite que o pesadelo foi reflexo dos pensamentos negros que tinha na altura. "Lembro-me que, no sonho, havia jornais que diziam 'A problemática Billie Eilish, de 16 anos, finalmente matou-se'. E os meus melhores amigos davam uma entrevista e diziam: 'Oh, nós nunca gostámos verdadeiramente dela'".

Finneas, irmão da artista de 18 anos e seu parceiro musical, acrescentou que lhe foi muito difícil assistir à criação de 'Everything I Wanted'. "Foi bastante assustador ouvi-la falar sobre a sua depressão de uma forma que tornava mais do que óbvio que estava a lidar com tudo numa base diária". Recorde o vídeo de 'Everything I Wanted'.