Robbie Williams lançou um novo single de Natal, 'Can't Stop Christmas' - "não parem o Natal", em tradução livre.

O tema fala de uma época natalícia em tempos de pandemia, contendo versos como "O Pai Natal está no trenó, mas agora a dois metros de distância" e referências ao Facetime, Zoom e álcool gel.

'Can't Stop Christmas' foi produzida em colaboração com Guy Chambers e Richard Flack, e fará parte do novo álbum duplo do cantor britânico, "The Christmas Present". O disco conterá participações de nomes como Rod Stewart, Bryan Adams ou Jamie Cullum.

Ouça aqui 'Can't Stop Christmas':