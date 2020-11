“Isto era uma selfie há 25 anos”, escreveu Joan Wasser, a mulher por detrás do alter ego Joan As Police Woman, nas redes sociais, partilhando uma foto com Jeff Buckley, seu antigo namorado, tirada em 1995.

“O Jeff nasceu há 54 anos e isto era uma selfie há 25 anos. Não havia telemóveis, mas sim uma câmara fotográfica. Segunda Avenida [em Nova Iorque]. Tinha de nos enquadrar antes de tirar a foto, mas só sabia se tinha conseguido quando revelasse o rolo. Todos os dias tenho saudades dele e todos os dias me sinto grata pelos dias que pudemos passar juntos. Vivam no presente”, recomenda a cantora-compositora.



“É muito mais divertido do que viver no passado ou no futuro. Já tentei ambos e nenhum resulta. Vou continuar a viver sempre no presente. Foi assim que sempre vi o Jeff viver. E vale a pena”, aconselha a norte-americana, que desta forma assinalou o dia em que Jeff Buckley - falecido em 1997, aos 30 anos - teria completado 54 anos: 17 de novembro de 2020.