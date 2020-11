Carminho escreveu um texto emocionado sobre o seu regresso aos palcos, que aconteceu esta semana no evento Santa Casa Portugal ao Vivo, em Lisboa.

Nesta partilha nas redes sociais, a fadista reflete não só sobre a pandemia que 'apagou' a música dos palcos como sobre o facto de ter sido, este ano, mãe.

Leia aqui:

“Ontem foi a primeira vez que cantei desde março. Desde esse dia caiu sobre nós, talvez o mais bizarro dos cenários e a somar a essas mudanças, tive um filho. Agora percebo o quanto isso me transformou. Tudo mudou e é no palco, a cantar, que mais me dou conta disso. Foi um concerto reparador, que me transcendeu. Uma luz a apontar para um caminho que aí vem, onde se sentiu a esperança de isto voltar ao que era. Ao que era nada voltará... mas ainda bem. Porque os acontecimentos da nossa vida, sejam eles catástrofes ou a maior de todas as alegrias, transformam-nos para sempre”.



“O concerto de ontem foi isso, a consciência da grande transformação que se deu em mim e de onde agora recomeço. Foi emocionante ouvir os meus músicos e reencontrar toda a minha equipa para vivermos juntos esta grande alegria. Com o Camané partilhei fados e memórias de infância. E a todos os que foram assistir ao vivo a este 'Maria', muito obrigada do fundo do coração. Será certamente inesquecível este dia em que tudo mudou!”, completa Carminho.