Valete lança esta sexta-feira, 20 de novembro, cinco temas originais, lançados após um confinamento autoimposto, no passado verão.

O próprio músico explica:



“Foram cinco as semanas em que estive confinado entre os meses de junho e julho. Um confinamento aut-imposto depois do confinamento nacional. Tinha um negócio no mercado do airbnb que faliu, fiquei sem concertos e vi muita gente à minha volta desesperada, no meio da guerra pandémica e com a brusca quebra de rendimentos. Essas semanas também coincidiram com o pós-morte de George Floyd e todos os protestos e debates que foram gerados em torno do acontecimento. Deu para sentir de tudo nesse período. Medo, revolta, impotência, mas também calma e esperança resultantes de longos momentos de reflexão. Quis pôr todas essas sensações nos cinco temas que criei nessas cinco semanas. Nunca tinha criado dessa forma. Cada tema reflete exactamente o que estava a sentir em cada momento. Cinco semanas, cinco temas. Cinco emoções, cinco temas.”

Os temas têm por títulos 'Olimpo' (com participação de Phoenix RDC e Virgul); Viaja (com Lila e Phoenix RDC); Indústria dos Sonhos; Rua do Poço dos Negros (com Dino d'Santiago e Sérgio Mota) e e Ilha de Honshu (com X-Tense).



A letra de 'Rua do Poço dos Negros' já está a causar algum debate online - pode lê-la aqui, depois do vídeo:

“Preto como Jesus

Preto como a deusa que me deu à luz

Eu sou preto como Jesus

Querem tirar a intervenção e o boom bap

Como os media querem tirar pretos da história do pap

Tutorial de racismo estrutural

Diz-me, quantos George Floyds já tivemos em Portugal?

PSP é como a jihad no Cairo

Têm mais cadastro que qualquer bairro

Se caem as estátuas dos escravocratas

Consegues dizer quantas estátuas ficarão intactas?

Justiça , nem que seja no ringue

Deixa os sonhos para o Luther King

Fim da escassez do rap frontal

Sou preto como Marquês de Pombal

Como o som no meu texto

Preto como Dom João sexto

Nosso povo ainda está na cruz

Sou Preto como a minha luz

Preto como Jesus

Preto

Alguns pretos dizem que não gostam de pretas

Acham que é uma questão de preferência

Mente cheia de grilhetas

Neo-escravos , claro, só servem para a subserviência

Não vamos fingir que agora é só progressistas

Interessados em salvar os negros do linchamento

Não vamos fingir que são todos humanistas

E que o André é o único fascista no parlamento

Kanye não mano, é Rakim

Beyoncé não, eu quero Joacine

Pan-Africano ao máximo

Dom José foi pior que Stalin

Kanye não mano, é Rakim

Beyoncé não, eu quero Joacine

Pan-Africano ao máximo

Maria I foi pior que Stalin

Nosso povo ainda está na cruz

Sou preto como a minha luz

Preto como Jesus

Preto

Preto como os donos do petróleo

Preto como o saque do nosso espólio

Preto como a falta de argúcia no nosso crânio

Preto como o Mar Mediterrâneo

Preto como as religiões impostas

Preto como as chibatadas nas costas

Preto como o Holocausto negro no anonimato

Preto como o filho do estupro que nasceu mulato”

Veja aqui as outras canções novas de Valete.



Olimpo:

Viaja:

Indústria dos Sonhos:

Ilha de Honshu: