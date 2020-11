Os belgas dEUS partilharam o trailer de um documentário realizado durante a digressão europeia com a qual assinalaram, em 2019, os 20 anos do seu álbum “The Ideal Crash”.

A tournée passou pelo Coliseu de Lisboa e pelo Hard Club, no Porto, a 24 e a 25 de abril do ano passado, e contemplou, além dos concertos propriamente ditos, a gravação de depoimentos dos fãs, que para a câmara contaram as suas memórias relacionadas com a banda de Tom Barman.

No trailer, surgem vários fãs portugueses (incluindo Alexandra Silva, pelos 49 segundos), partilhando as suas histórias no “confessionário” dos dEUS.

O documentário vai ser exibido na televisão belga esta quinta-feira, 19 de novembro, e na próxima terça-feira, 24. Em breve, a banda promete anunciar datas de exibição internacionais.

Veja aqui o trailer do documentário “Confessions to dEUS”:

Recorde aqui as fotos do concerto de abril de 2019 no Coliseu de Lisboa: