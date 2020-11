Em entrevista no Posto Emissor, podcast semanal da BLITZ, Tiago Bettencourt falou sobre as comparações a Jorge Palma que, no início da sua carreira, ainda com os Toranja, ouvia com frequência.

“Quando comecei, a minha voz tinha um registo parecido com o do Jorge Palma. Levei muito com [essas comparações]”, recorda o músico, que acaba de lançar “2019 Rumo ao Eclipse”. “Mas não tinha a formação clássica que o Jorge Palma tinha, por isso automaticamente as minhas músicas eram mais básicas do que as dele”, diz Tiago Bettencourt, defendendo a importância de cada artista descobrir o seu caminho.

Ouça aqui esta resposta de Tiago Bettencourt, pelos 26m 30s.