'Protect the Land' e 'Genocidal Humanoidz', os dois temas que os System of a Down editaram no início deste mês, já são campeões de vendas nos Estados Unidos.

As duas canções ocupam agora os dois primeiros lugares da tabela de vendas da Billboard para o hard rock, a primeira vez que o grupo atinge um primeiro lugar desde 2005.

Segundo a Billboard, 'Protect the Land' ocupa agora a primeira posição, com 2,7 milhões de streams e 5 mil downloads vendidos. 'Genocidal Humanoidz' está em segundo lugar, com 1,8 milhões de streams.

Os dois temas foram lançados pelos System of a Down em apoio à população de Artsaque, bastante afetada pela guerra que opôs a Arménia ao Azerbaijão pelo controlo da região de Nagorno-Karabakh.

As receitas obtidas com os singles serão entregues ao Armenia Fund, que já angariou mais de 600 mil dólares para Artsaque.