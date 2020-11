Nuno Markl é o convidado desta semana do Posto Emissor, o podcast semanal da BLITZ. Em conversa com Luís Guerra e Lia Pereira, o radialista e melómano revela quais os artistas mais importantes na sua iniciação à vida de fã empenhado de música, bem como vários guilty pleasures (pouco ou nada culpados) e ainda qual a canção que marcou o início (e o fim) da relação com a mãe do seu filho, a também radialista Ana Galvão.

Numa conversa divertida e descontraída, Nuno Markl abordou ainda a forma como lida com os fãs (e os haters) nas redes sociais, nomeadamente no Instagram, as experiências mais cómicas e/ou traumatizantes em concertos e a ascensão dos extremismos políticos em Portugal.

Neste episódio do Posto Emissor, falamos ainda do manifesto da APEFE (Associação de Promotores de Espetáculos, Festivais e Eventos) "pela sobrevivência da cultura em Portugal", a entrevista que fizemos a Sérgio Godinho sobre o disco ao vivo no São Luiz e o álbum novo de Bill Callahan.

A apresentação do 38º Posto Emissor está a cargo de Luís Guerra. Este programa foi gravado por Rúben Tiago Pereira e contou com edição multimédia de José Cedovim Pinto.

Sejam bem-vindos.