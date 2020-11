Eddie Vedder, vocalista dos Pearl Jam, acaba de presentear os fãs com duas novas canções em nome próprio, 'Matter of Time' e 'Say Hi', que tocou esta quarta-feira à noite durante o concerto virtual "Venture Into Cures", que teve como intuito angariar dinheiro para investigação na área da doença de pele Epidermólise Bolhosa [EB].

O músico norte-americano já tinha apresentado 'Say Hi' ao vivo várias vezes, mas só agora a canção foi editada e numa nova versão. 'Matter of Time' é totalmente nova e Vedder diz ser "inspirada na comunidade EB". Os dois temas já podem ser adquiridos e as receitas revertem também para a causa defendida ontem no concerto virtual.

Ouça 'Matter of Time' e 'Say Hi'.