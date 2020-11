Morreu aos 28 anos Bobby Brown Jr., filho de Bobby Brown.

Bobby Brown Jr. foi encontrado morto em sua casa, em Los Angeles, pelas autoridades locais. As causas da sua morte não foram reveladas, ainda que a polícia não suspeite de crime.

Brown Jr. era filho de Bobby Brown e de Kim Ward, com quem o músico teve uma relação antes do seu casamento com Whitney Houston.

Bobby Brown já havia perdido um filho antes: Bobbi Kristina, em 2015, que se afogou na banheira após uma sobredose de drogas.

O irmão de Brown Jr., Landon Brown, já lamentou a sua morte nas redes sociais: "Amo-te para sempre, rei", escreveu, no Instagram.