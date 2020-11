Os Moonspell acabaram de revelar detalhes sobre o novo álbum, "Hermitage", com edição marcada para 26 de fevereiro de 2021, e de mostrar o primeiro single, 'The Greater Good'.

"Hermitage" será o 13º disco de originais da banda e foi gravado e misturado nos estúdios Orgone, em Inglaterra, por Jaime Gomez Arellano (que já trabalhou com Paradise Lost, Ulver ou Ghost).

O single de apresentação, 'The Greater Good', que pode ser escutado no vídeo abaixo, é uma "crítica e sátira ferozes à sociedade". Segundo o vocalista Fernando Ribeiro, "o 'Bem Maior' é um conceito sociopolítico que implica o benefício público, isto é, da maioria, Fazer o que é 'certo', fazer o mais correto visando o bem-estar comum. Infelizmente, essa intenção tem sido violada pelos líderes do mundo moderno, mas também pelo cidadão comum".



“Todos somos agentes do bem maior, mas também soldados ao serviço da mais profunda maldade", acrescenta o músico, "não se trata de uma questão de raça, género, classe ou educação. É, acima de tudo, uma questão de humanidade. É tempo de retomarmos os laços que nos unem, de sermos generosos com o próximo. Só nós nos podemos salvar de nós próprios.”

Consulte abaixo o alinhamento completo e a capa de "Hermitage".

1. The Greater Good

2. Common Prayers

3. All or Nothing

4. Hermitage

5. Entitlement

6. Solitarian

7. The Hermit Saints

8. Apophthegmata

9. Without Rule

10. City Quitter (Outro)

Bónus (em edições especiais)

11. Darkness in Paradise (versão de Candlemass)

12. The Great Leap Forward