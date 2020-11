Os Alice In Chains irão ser galardoados com o Prémio de Fundadores pelo Museu da Cultura Pop de Seattle.

A cerimónia, que este ano será virtual, irá contar não só com a banda de "Facelift" e "Dirt" mas também com pesos-pesados como os Metallica, Billy Corgan, Korn, Corey Taylor ou Mastodon.

O evento terá lugar no dia 1 de dezembro, pelas 18h locais (2h de dia 2 de dezembro, em Portugal continental), e poderá ser visto no Facebook e no canal da Amazon Music na plataforma Twitch.

Nomes como Eddie Vedder, Jeff Ament, Mike McCready, Les Claypool, Sammy Hagar, Tom Morello, Robert Downey Jr. e Lily Cornell, filha de Chris Cornell, também tomarão parte na cerimónia.

Para o guitarrista Jerry Cantrell, receber este prémio provoca "um sentimento especial". "Obrigado a todos os que contribuíram para que esta coisa virtual pudesse acontecer nestes tempos estranhos. A música tem o poder de unir, curar e inspirar", disse.