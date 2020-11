A mãe de Harry Styles comentou o facto de o filho ter usado um vestido na capa da revista Vogue norte-americana, defendendo-o das críticias que surgiram entretanto, dizendo que pode ter algo a ver com o assunto, visto que sempre o incentivou a fazê-lo.

Numa entrevista televisiva, Anne Twist defendeu o o filho dizendo: "O Harry é assim. Sempre foi assim. Talvez eu tenha algo a ver com o assunto porque sempre gostei de vestir os meus filhos com vestidos chiques, desde que eles eram crianças, por brincadeira. A Gemma detestava, mas o Harry sempre gostou. Quem não gosta de fantasiar-se?".

A fotografia que serve de cara à nova edição da revista, divulgada na semana passada, revelou-se histórica, porque foi a primeira vez que um homem surgiu sozinho na capa da publicação, fundada há mais de 100 anos.

Entre os elogios e as críticas, o ex-One Direction tornou-se alvo de uma comentadora política norte-americana, Candace Owens, que o acusou de participar num ataque à masculinidade: "Nenhuma sociedade sobrevive sem homens fortes", escreveu no Twitter.

"No Ocidente, a feminização dos nossos homens está a ser feita ao mesmo ritmo do ensino do marxismo aos nossos filhos e isso não é coincidência. É um ataque. Tragam de volta os homens viris", concluiu.

A sessão de fotografias e o artigo da Vogue com Harry Styles podem ser consultados neste link.