Eddie Vedder vai editar uma nova canção, intitulada 'Matter of Time', esta noite, à 01h00 de Lisboa, mas os fãs mais curiosos já podem escutar um curto excerto da canção e ver também o vídeo animado que a acompanhará.

Este novo tema é, segundo informação avançada no Facebook do vocalista dos Pearl Jam, "inspirado na comunidade EB [a doença de pele Epidermólise bolhosa]" e chega no mesmo dia em que o músico atua no evento virtual "Venture Into Cures".

Vedder participa no evento junto com a mulher, Jill, com quem fundou a organização EB Research Partnership, que procura uma cura para a doença, e apresentará não só 'Matter of Time' como uma versão alternativa de 'Say Hi'.

Além do líder dos Pearl Jam, juntam-se a "Venture Into Cures" nomes como Billie Eilish, Bradley Cooper, Jimmy Kimmel, Adam Sandler ou Judd Apatow.