Grimes organizou uma "rave no banho" para o filho de 6 meses, cujo nome é X Æ A-Xii, esta terça-feira. Alguns vídeos do momento familiar foram partilhados pela artista no seu Instagram, mostrando o bebé a olhar para as luzes coloridas do banho.

"Nova invenção: rave no banho para bebés.... Water Ravé 4 bebé, um bocadinho de música clássica como pano de fundo e ele está a tripar", escreveu a artista, e parceira de Elon Musk, na legenda. Veja os vídeos nas stories de Instagram de Grimes.