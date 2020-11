Bruce, uma das personagens da série de animação "Family Guy", assumiu ser gay e casou com o namorado ao fim de 19 temporadas.

A orientação sexual de Bruce sempre serviu para apontamentos cómicos mas no início do ano o protagonista Peter Griffin anunciou que ia acabar com as piadas sobre a comunidade LGBTQ.

Depois de começar uma relação com Meg Griffin na última temporada, Bruce é encorajado por ela para sair do armário. No novo episódio, Bruce e o namorado Jeffrey casam no parque de estacionamento de um supermercado.