O Shazam partilhou a lista com as 100 canções mais pesquisadas na aplicação, que é encabeçada por 'Dance Monkey', êxito da australiana Tones and I, nome artístico de Toni Elizabeth Watson.

Desde que foi lançada, em maio de 2019, 'Dance Monkey' já foi pesquisada mais de 36,6 milhões de vezes. A própria autora agradeceu ao Shazam pelo seu sucesso, em comunicado.

"Não tinha seguidores quando lancei a 'Dance Monkey', mas o Shazam deu-me a oportunidade de chegar a mais pessoas e aumentar o meu número de fãs, o que levou a que conseguisse criar uma carreira", afirmou.

O top 3 das canções mais pesquisadas no Shazam é ainda composto pela remistura de Robin Schulz para 'Prayer in C', de Lilly Wood e The Prick, e por 'Let Her Go', de Passenger. Entre os artistas mais pesquisados estão ainda nomes como Ed Sheeran e Macklemore.